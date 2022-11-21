突厥国家组织观察团：哈国总统大选公开透明 充满竞争性

哈通社/阿斯塔纳/11月21日 – 突厥国家组织观察团指出，哈萨克斯坦2022年非例行总统大选全程公开透明，并且充满了竞争性。

突厥国家组织副秘书长奥马尔·科贾曼21日在接受采访时表示，作为组织派出的官方代表团，突厥国家组织观察团参加了对哈萨克斯坦总统大选的监督工作。

据其介绍，突厥国家组织观察团的成员在位于首都的16个投票站点监督了从投票站开设、公民投票、投票站关闭以及随后的计票等全部工作进程。

他强调，观察团在监督过程中，未发现任何违法违规的行为，也没有注意到任何影响选举的技术或基本问题。

奥马尔·科贾曼还指出，选举投票站点为国际观察员以及来自哈国国内的各个非政府组织观察员创造了公开、透明和便利的监督条件，切实保障了所有的知情权和监督权。

突厥国家组织观察团对此次投票期间，为切实保障公民的投票便利，特别是针对有特殊需要的群体，如残疾人公民创造的便利条件表达了赞赏。

奥马尔·科贾曼强调，从此次投票过程中可以发现，哈萨克斯坦选民对政治活动有着很高的参与热情，展现出了巨大的投票积极性。整体选举过程表现出了高度的信息透明度和合法性，并且充满了竞争性。

据奥马尔·科贾曼介绍，突厥国家组织观察员团经过评估认为，此次哈萨克斯坦非例行总统选举符合哈国自身的国家立法，也符合国际标准。

【编译：木合塔尔·木拉提】



