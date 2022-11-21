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    哈萨克斯坦中选委公布总统选举先期统计结果

    2022 年 11月 21 日 星期一 , 11:35

    哈通社/阿斯塔纳/11月21日 – 哈萨克斯坦中央选举委员会公布了2022年非例行总统选举投票的先期统计结果。

    根据中选委主席努尔兰·阿布德若夫的介绍，当前，哈萨克斯坦境内和境外所有投票站点的计票工作均已结束。

    选举日当天，通过网络在线方式，各地区中选委分支机构实时向总部汇报当地的选民投票情况，并由中选委统计后对外予以了公布。全天共举行了9场新闻发布会，及时向公众告知了选举投票的相关情况。

    中选委主席表示，根据先期统计结果，在2022年11月20日举行的非例行总统选举中，候选人哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫共获得6 456 392张选票，得票率为81.31%。

    其他几名候选人的得票情况为：

    久葛利·岱拉巴耶夫获得271 641张选票，得票率3.42%；

    哈拉哈特·阿布谭获得206 206张选票，得票率2.6%；

    梅拉穆·哈吉肯获得200 907张选票，得票率2.53%；

    努尔兰·奥艾斯巴耶夫176 116张选票，得票率2.22%；

    萨勒塔娜特·图尔森别科娃获得168 731张选票，得票率2.12%。

    此外，有460 484张选票填写了«反对所有候选人»选项，占总数的5.8%。

    哈萨克斯坦于11月20日举行的非例行总统选举中，共有828.2万余选民参与投票，占登记选民总数的69%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    选举 统计 中央选举委员会 总统选举-2022
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