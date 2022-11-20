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    加拿大观察员：哈国选举进程与加国并无太大差异

    2022 年 11月 20 日 星期日 , 17:54

    哈通社/阿斯塔纳/11月20日 – 加拿大参议员、哈萨克斯坦-加拿大议会间合作团平级主席维克托·欧表示，哈萨克斯坦2022年非例行总统选举投票活动的进程符合标准。

    在20日举行的新闻发布会上，英国伦敦邮报《London Post》记者向加拿大观察员提出这样的问题：

    - 根据您的看法，你会为哈萨克斯坦关于完善自身的选举体系提供哪些建议？

    对此，来自加拿大的观察员回答说：

    - 就我们今天的所见而言，选举举行的非常顺利。目前投票仍在继续当中。目前来说，相关规定的程序在实际的投票过程中得到了遵守。整体上，我认为哈国的选举进程与加拿大并无差异。

    他随后还对比了哈萨克斯坦与加拿大在选举中的差异。

    - 加拿大有保障自身民主的相应体系。目前来说，我没有看到显而易见的巨大差异。哈国会提供给公民一张选票，在保障私密性的环境下完成填写，选择自己中意的候选人，然后公民会把它放进投票箱。我认为这里有一个很好的系统。- 他说。

    哈萨克斯坦目前登记在册的选民总数为11 827 277人。今日全国共开放了10 101各投票站，并在53个国家设立了68个境外投票站点。

    根据中选委的数据，共有641名国际观察员参加了对哈萨克斯坦2022年非例行总统选举的监督工作。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
    哈萨克斯坦 选举 中央选举委员会 总统选举-2022
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