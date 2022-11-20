集安组织议会大会观察团评价哈萨克斯坦总统大选

2022 年 11月 20 日 星期日 , 15:35

2022 年 11月 20 日 星期日 , 15:35

集安组织议会大会观察团评价哈萨克斯坦总统大选

哈通社/阿斯塔纳/11月20日 – 集体安全条约组织议会大会观察员团就哈萨克斯坦11月20日举行的非例行总统选举投票活动进行了评价。

- 我们从昨天开始，到今天一直在关注选举的筹备和进展情况。我们同所有参与此次选举的政治力量代表进行了会晤。我们拜访了候选人的竞选总部，与各种组织会谈。- 集安组织议会大会观察员团协调员瓦加沙克·阿科比扬说。

据其介绍，20日上午，集安组织观察团开始在各个投票站启动了监督工作。期间，观察团成员们注意到了选民积极的投票热诚，并表示此次选举投票工作的安排非常有序。

瓦加沙克·阿科比扬表示，他相信通过此次选举，哈萨克斯坦的人民将借助这一民主进程变得更加有力量。

- 总的来说，我认为这次选举对哈萨克斯坦人民很重要。- 他说。

集安组织议会大会执行秘书谢尔盖·波斯佩洛夫则表示，观察团目前没有收到有关此次选举存在违规行为的任何投诉。观察团将继续工作，直至此次选举结束。

【编译：木合塔尔·木拉提】