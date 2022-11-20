独联体议会间大会观察团对选举进程予以高度评价

2022 年 11月 20 日 星期日 , 11:32

2022 年 11月 20 日 星期日 , 11:32

独联体议会间大会观察团对选举进程予以高度评价

哈通社/阿斯塔纳/11月20日—独联体议会间大会国际观察团协调员迪丽热巴·曼苏尔表示，哈萨克斯坦总统选举各投票站投票进程完全符合国家法律和国际惯例。

-我们注意到各投票站于今早7：00时准时开放。我们看到个别投票站甚至排起了长队，选民显得积极活跃，能感受到浓郁的节日气息。早7时投票站开放，奏响了哈萨克斯坦国歌，所有后续程序完全符合哈萨克斯坦法律规定和国际选举惯例。-她说。

她表示，独联体议会间大会观察团参访的多个投票站为投票工作作了充分准备，符合所有相关要求，为包括残疾人在内的全体选民进行投票提供了所有必要条件。

独联体议会间大会理事会秘书长德米特里·科比茨基对各投票站选举委员会工作予以高度评价。

-我们注意到国内观察员也正在认真履行其职责。我想强调的是，目前为止，我们未发现任何违法行为的发生。-德米特里·科比茨基说。

据中央选举委员会发布的数据，截至上午10:00，共有2792962名公民进行投票，占登记选民的23.37%。

【编译：阿遥】