参议院议长会见独联体议会间大会观察团一行

2022 年 11月 19 日 星期六 , 17:31

2022 年 11月 19 日 星期六 , 17:31

参议院议长会见独联体议会间大会观察团一行

哈通社/阿斯塔纳/11月19日—哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长马吾林·阿什姆巴耶夫19日会见了独联体成员国议会间大会观察团一行。

马吾林·阿什姆巴耶夫感谢诸位议员参与哈萨克斯坦非例行总统选举观察工作。他表示哈萨克斯坦非常重视选举期间国际观察工作并已为国际观察员客观公正履行其职责创造了所有必要条件。

马吾林·阿什姆巴耶夫指出，哈萨克斯坦采取一切必要措施，确保了选举按照国家法律和国际惯例举行，并为所有候选人创造了公平竞选条件。

马吾林·阿什姆巴耶夫还谈到了议会正在开展的国内政治经济社会改革立法支持工作，并向观察团成员详细介绍了最近通过的旨在加强人权保护体系，确保政府部门之间、中央和地方之间权力和责任平衡的宪法性法律相关情况。

-相信已通过的多部宪法性法律将有助于形成符合我国公民需求和利益的新政治模式。此外，新的规范将有助于增强国家机构和政治制度的公信力。我们希望即将举行的总统选举将使哈萨克斯坦人民团结在民主转型和改革创新之理念周围。-马吾林·阿什姆巴耶夫说。

【编译：阿遥】