哈萨克斯坦代表团出席中亚-欧盟互联互通国际会议

2022 年 11月 19 日 星期六 , 15:20

2022 年 11月 19 日 星期六 , 15:20

哈萨克斯坦代表团出席中亚-欧盟互联互通国际会议

哈通社/阿斯塔纳/11月19日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德18日出席了以“可持续发展的全球门户”为主题的欧盟-中亚互联互通会议。

会议主旨发言人包括欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利、中亚各国外交部负责人以及国际金融机构高级代表—欧洲复兴开发银行行长奥迪勒•雷诺-巴索和欧洲投资银行副行长特蕾莎·切尔文斯卡娅。

会议的目的在于结合2021年12月1日启动的欧洲全球门户战略，开展区域内和区域间对话，以实现可持续的互联互通，并向中亚国家介绍Team Europe合作倡议。

会议期间，各代表团讨论了交通路线多样化和数字化，以及绿色能源发展领域合作等热点问题。

外交部部长外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德在发言中指出，托卡耶夫总统提出了到2025年吸引200亿美元投资，促进过境运输路线多样化，其中包括引入物流一体化解决方案。

-2022年，中国和欧盟之间经哈萨克斯坦过境的集装箱运量增加了84%，哈萨克斯坦自身出口则增长了3.6倍。-穆合塔尔·特列吾别尔德称。

会议期间，穆合塔尔·特列吾别尔德分别与乌兹别克斯坦外交部部长弗拉基米尔·诺罗夫、德国联邦经济合作和发展部国务秘书尼尔斯•安南和欧安组织秘书长海尔加·玛丽亚·施密特举行了一系列双边会晤。

各方就政治、经贸和投资领域双边多边合作的现状及发展前景等问题深入交换意见。各方着重强调了加强和深化中亚国家与欧洲伙伴之间互动与对话的重要性和必要性。

活动期间，围绕会议议题确定的三个主题分别举行了多场小组会议。哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫参加了交通运输互联互通小组会议。

除此之外，哈萨克斯坦代表团还参加了商业论坛。论坛上，欧洲复兴开发银行和欧洲投资银行高层重申了愿意进一步加大对哈萨克斯坦及中亚地区在绿色能源、运输和物流、数字化、生态和环保等领域项目的投资力度。

【编译：阿遥】