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英国公布秋季预算案 将“增税减支”

2022 年 11月 18 日 星期五 , 20:19
英国公布秋季预算案 将“增税减支”
2022 年 11月 18 日 星期五 , 20:19

英国公布秋季预算案 将“增税减支”

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 —— 据中新社消息，英国财政大臣杰里米·亨特17日在议会公布秋季预算案时表示，为保证经济稳定，英国政府将在未来几年内提高税收、减少财政支出。

据路透社、英国广播公司等媒体报道，亨特当日援引英国预算责任办公室的数据说，英国2022年的平均通胀率为9.1%。他还指出，英国经济已陷入衰退，2023年国内生产总值(GDP)可能下降1.4%，英国民众面临有记录以来最大规模的生活水平下降。

亨特此次提出的增税和减少开支措施总计550亿英镑(约合650.4亿美元)。英国政府将石油和天然气公司的暴利税从之前的25%提高到35%，并延长到2028年。从明年1月1日起，政府将对电力企业征收45%的临时税。普通英国家庭平均能源账单还将提高到每年3000英镑。

同时，英国政府在未来两年内将国民医疗服务体系(NHS)年度预算增加23亿英镑，学校年度开支预算增加23亿英镑。在未来5年，英国对外援助支出将低于政府原定目标。

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