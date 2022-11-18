参议院议长会见突厥国家议会大会代表

2022 年 11月 18 日 星期五 , 18:17

2022 年 11月 18 日 星期五 , 18:17

参议院议长会见突厥国家议会大会代表

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 —— 据参议院（议会上院）消息，参议院议长马吾林·阿什姆巴耶夫18日会见到访的突厥国家议会大会（TurkPA）观察员代表团。

参议院议长首先就11月13日在伊斯坦布尔发生的恐怖袭击事件，向突厥议会大会代表表示慰问，并祝愿所有伤者早日康复。

此外，阿什姆巴耶夫感谢突厥议会大会代表参与哈萨克斯坦总统选举观察工作，并表示哈方高度重视选举观察工作。 他同时还指出，哈萨克斯坦将采取必要的措施开展符合本国立法和国际标准的选举。

会谈中，参议院议长强调了本次总统选举的重要性，并谈及了旨在推动政治体系发展、消除权力垄断和加强民主基本原则领域开展的改革进程。 突厥国家议会大会观察员代表团团长、TurkPA法律问题和国际关系委员会主席埃罗尔·卡亚表示，客观评估此次总统选举是观察团的主要使命，并祝愿此次非例行总统选举将在本国立法和国际标准进行。

据悉，为观察哈萨克斯坦非例行总统选举，来自全球35个国家和10个国际组织的641名观察员完成了认证。

【编译：小穆】