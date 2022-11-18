哈萨克斯坦有机农业出口额大增 欧洲是主要方向

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 -- 哈萨克斯坦2021年大幅增加了有机小麦、亚麻籽和大豆的出口，有机产品的总出口金额为3600万美元。相比之下，2020年有机出口额为1250万美元，2019年为1620万美元。

小麦在有机产品出口中所占份额最大，去年的出口额为1320万美元。2020年，在疫情最严重的时候，出口额低至170万美元，2019年为970万美元。

亚麻籽的销量稳步增长。去年出口额达1250万美元。2020年为980万美元，2019年为420万美元。

大豆出口也增长两倍，2021年为950万美元，2020年为20万美元，2019年为200万美元。

此外，去年有机葵花籽的出口量较小，仅为70万美元，小米仅为10万美元。

根据QazTrade数据，哈萨克斯坦有38个农场生产26种产品：谷物、油籽、豆类、饲料作物和蜂蜜。全哈有机农作物种植面积为2200万公顷，占哈萨克斯坦农业用地总面积的1.3%。

在123个国家中，哈萨克斯坦对欧盟的有机产品出口排名第9，在有机小麦出口国中排名第4，对欧盟的有机亚麻籽出口排名第6。

全世界总共有470亿公顷土地用于有机种植。2020年全球有机市场规模达1205亿欧元，比上年增长14%。

据国际专家介绍，哈萨克斯坦约有50%的耕地和70%的牧场适合有机种植。这些土地的潜力估计为20亿美元。

欧洲仍然是哈萨克斯坦有机产品出口的主要方向。在哈萨克斯坦，还有一个有机产品Green Bee市场。该项目将农民和城市居民聚集在一个平台上，并允许直接向消费者提供新鲜的有机农产品。

【编译：木合塔尔·木拉提】