穆赫塔尔·特列吾别尔德出席“中亚国家-欧盟”外交部长会议

2022 年 11月 18 日 星期五 , 10:51

2022 年 11月 18 日 星期五 , 10:51

穆赫塔尔·特列吾别尔德出席“中亚国家-欧盟”外交部长会议

哈通社/阿斯塔纳/11月18日--据外交部消息，哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德17日在撒马尔罕出席了中亚国家-欧盟外交部长第18次会议。

欧盟代表团由由欧盟外交政策与安全事务高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利率领。

会议期间，各方就全球及地区热点问题，包括普遍安全挑战和阿富汗局势、经贸和投资合作，环境保护、水资源利用、气候变化，以及教育、科学和创新领域互动等问题进行深入讨论。

穆合塔尔·特列吾别尔德指出，中亚国家领导人与欧洲理事会主席于今年10月27日阿斯塔纳首次举行历史性会谈并取得丰硕成果。他强调了高层会议达成的约定付诸实施的重要性。

他还指出，面对世界和本地区局势之迅速变化，必须加强各方协调，努力维护共同利益。

穆合塔尔·特列吾别尔德表示，哈萨克斯坦愿意与欧盟加强全面合作，并继续升级与欧洲伙伴的相互联系。他提议启动新的区域间合作项目，包括科学、技术和创新等领域。

各中亚国家代表团对哈方提议表示支持。

哈外长表示，哈萨克斯坦为外国投资者创造便利条件，成功吸引了4000亿美元海外投资。

他指出，自今年年初以来，哈萨克斯坦与中亚国家和欧盟之间的贸易出现积极增长态势。

他宣布，第二届欧盟-中亚经济论坛将于2023年5月在阿斯塔纳举行。

会议通过了联合声明。

【编译：阿遥】