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联合国秘书长：创造一个开放、自由、包容和安全的数字未来

2022 年 11月 18 日 星期五 , 07:41
联合国秘书长：创造一个开放、自由、包容和安全的数字未来
2022 年 11月 18 日 星期五 , 07:41

联合国秘书长：创造一个开放、自由、包容和安全的数字未来

哈通社/阿斯塔纳/11月18日--据联合国新闻中心报道，正在印度尼西亚出席二十国集团峰会的秘书长古特雷斯日前在有关数字转型的会议上发言，呼吁各国支持他提出的《全球数字契约》，以确保数字时代的安全、包容和变革。

古特雷斯表示，有了正确的政策，数字技术可以给可持续发展带来前所未有的推动，特别是对最贫穷的国家来说。然而，如果没有指导和护栏，数字技术也具有巨大的危害潜力，可能用来压制言论自由，进行跨境恶意干扰，以及针对人们（主要是妇女）进行在线骚扰。

古特雷斯表示，提出《全球数字契约》主要为了实现以下三个目标：

首先，让30亿不能上网的群体获得普遍连接，这些人大部分生活在全球南方。

第二，一个以人为本的数字空间必须保护言论自由、表达自由以及在线自主权和隐私权。

第三，数据在促进可持续发展方面具有巨大的、尚未开发的潜力。但目前，我们只拥有了解可持续发展目标进展和衡量影响所需的一半数据。与此同时，人们的个人数据在他们不知情和未经他们同意的情况下被使用，有时用于政治控制，有时用于商业利益。

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