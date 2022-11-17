马吉利斯国际关系、国防和安全委员会主席会见摩尔多瓦驻哈大使

2022 年 11月 17 日 星期四 , 21:23

2022 年 11月 17 日 星期四 , 21:23

马吉利斯国际关系、国防和安全委员会主席会见摩尔多瓦驻哈大使

哈通社/阿斯塔纳/11月17日—— 据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯国际关系、国防和安全委员会主席、议员阿依古勒·库斯潘16日会见摩尔多瓦新任驻哈萨克斯坦大使利利安·达利。

会谈中，双方就进一步加强两国立法机构之间的合作关系问题进行了讨论。阿依古勒·库斯潘就摩尔多瓦大使的履新，以及摩尔多瓦获得欧盟候选国地位表示祝贺。

-我们希望加强两国议会间的合作关系。因为，立法机构之间的合作将为两国合作发展做出贡献。-她说。

摩尔多瓦大使表示，他对中亚国家非常熟悉，也经常到访哈萨克斯坦。他强调，将在新的职务上开展富有成效的工作。

-哈萨克斯坦对我们来说是非常重要的合作伙伴。根据当前的区域局势，我认为，中亚地区，尤其是哈萨克斯坦的能源领域发挥重要作用。我们希望使向摩尔多瓦供应碳氢化合物和石油产品的运输走廊多样化。两国之间有着巨大的经贸合作潜力。与此同时，我们高度评价哈萨克斯坦的立场和外交政策。-他说。

根据会谈结果，双方就进一步加深议会间合作达成了共识。

【编译：小穆】