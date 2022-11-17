哈萨克斯坦和欧盟就国际运输走廊发展问题进行讨论

2022 年 11月 17 日 星期四 , 16:19

2022 年 11月 17 日 星期四 , 16:19

哈萨克斯坦和欧盟就国际运输走廊发展问题进行讨论

哈通社/阿斯塔纳/11月/17日 —— 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德17日同欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利在总统府举行的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦和欧盟成员国之间的相互贸易量增长了42%。

-当前，欧盟对哈萨克斯坦的直接外国投资总额超过1600万美元，成为我国最大的贸易和投资合作伙伴。今年前9个月，双边贸易量增长了42%，达300亿美元。上个月，哈萨克斯坦政府和欧洲Svevind公司之间在曼格斯套州建设“绿色”氢能生产厂的协议。-外长说。

特列吾别尔德还表示，与博雷利先生会谈中，双方就避免欧盟制裁对哈萨克斯坦经济造成负面影响问题进行讨论。

-我们希望通过进一步加深农业、数字化、交通运输和其他领域合作，以及转型“绿色”经济和提高能源效率将双边经贸合作多元化。我们认为，不仅要从双边角度考虑，而且要以区域形式考虑这些问题。我国高度重视中亚和欧盟之间的合作关系发展。因此，国家元首主动在阿斯塔纳举行中亚-欧盟领导人的首次会晤，并就定期举行该活动达成了共识。-他说。

外长还表示，考虑到当前的地缘政治局势，双方在会谈中讨论了发展国际运输走廊对确保全球货物供应链的重要性。

-其中，双方就欧盟对“跨里海国际运输走廊”发展提供支持问题进行了讨论。与此同时，还就区域和国际议程热点问题深入交换了意见，其中包括乌克兰局势、叙利亚和阿富汗局势，以及中亚地区气候变化和当前全球安全与稳定发展问题。感谢博雷利先生的有效联合工作和公开对话。-特列吾别尔德说。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日在总统府会见了到访的欧盟外交与安全事务高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利。

【编译：小穆】