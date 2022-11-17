美国中期选举：共和党以微弱优势赢回众议院

2022 年 11月 17 日 星期四 , 15:24

2022 年 11月 17 日 星期四 , 15:24

美国中期选举：共和党以微弱优势赢回众议院

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 —— 据外媒综合报道，美国媒体最新统计，共和党目前在众议院已取得成为多数党所需的218席，赢得众议院掌控权。

根据CNN统计，共和党目前在435席众议院中已取得218席，民主党208席。华邮和《纽约时报》网站的统计则指出，共和党218席，民主党210席。NBC的统计指出，共和党221席，民主党214席。

据BBC报道，但因为有悬念的选区计票仍在进行中，他们的多数地位可能在几天甚至几周内都无法确定。

BBC称，尽管共和党在众议院的领先非常小，但这足以拖延拜登总统未来两年的议程。

在联邦参议院方面，内华达州民主党联邦参议员马斯托日前确定连任后，已保住民主党在参议院的多数控制权。这样，民主党将在明年1月新一届国会聚集开会时继续控制参议院。

共和党众议院领袖麦卡锡有望取代佩洛西成为下任众议院议长。但佩洛西暗示，她不会悄悄放弃众议院议长之位。

据了解，为了当选众议院议长，众议院少数党领袖共和党人必须赢得众议院全体435名成员的多数支持。