多斯特-莫因特铁路线路复线工程开工

2022 年 11月 17 日 星期四 , 14:27

2022 年 11月 17 日 星期四 , 14:27

多斯特-莫因特铁路线路复线工程开工

哈通社/卡拉干达/11月17日--作为《强有力的地区——国家发展的驱动力》国家计划一部分，多斯特克-莫因特铁路段复线工程于今日在卡拉干达开工。

总长度836公里的新铁路线，将有力促进国内产品出口规模，提高过境运输潜力。在施工过程中，将建设419个工程设施（5座大型桥梁，87座中小型桥梁，288个涵洞，14个立交桥）以及能源通信配套设施。工程项目预计在2025年第四季度完工。

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫以视频会议模式参加了开工仪式。

阿里汗·斯马伊洛夫在致辞中指出，在国家元首下达的任务框架内实施的这一项目具有重大的战略意义，将对国家过境运输潜力的产生重大影响。

他表示，过去5年，我国过境集装箱运输规模增加4.4倍。今年前10个月，出口货物运输量超过740亿吨公里，同比增长11%。

他指出，政府决定实施一系列重大铁路基础设施项目，包括多斯特克-莫因特、巴克图-阿亚古兹、达尔巴扎-马克塔拉勒、阿拉木图环城铁路线等。这些项目的实施和投产，将大大增加我国铁路吞吐能。

-其中一个重大项目—多斯特-莫因特铁路段复线项目于今天正式启动。这一项目将使该铁路线段吞吐能力增加五倍，并将彻底解决出口货物运输环节存在的问题。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

阿里汗·斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦在联合项目中的份额超过80%。轨枕、铁轨、变压器、惰性材料、砂石料的生产供应将由本地企业承担。此外，工程吸纳就业人数约为3700名，铁路线交付运营之后，将实现500人稳定就业。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，工程累积效应将在未来20年内使预算收入增加4.1万亿坚戈。

出席开工仪式的还有，国家和地方执行机关官员，萨姆鲁克-卡泽纳国家福利基金、哈萨克斯坦国家铁路公司负责人、老一辈铁路工人代表等。