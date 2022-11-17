外交部部长：哈萨克斯坦与欧盟关系得到积极发展

2022 年 11月 17 日 星期四 , 13:49

2022 年 11月 17 日 星期四 , 13:49

外交部部长：哈萨克斯坦与欧盟关系得到积极发展

哈通社/阿斯塔纳/11月17日--哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德17日在总统府举行的新闻发布会上表示，欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利对哈萨克斯坦进行的访问具有重要意义。

-此次访问是在我国政治生活重大事件前夕进行的，即本月20日哈萨克斯坦将举行总统选举。感谢欧盟对我国正在进行的大规模政治和社会经济改革的一贯支持，也感谢欧洲伙伴对我们建设公正哈萨克斯坦的努力给予积极评价。-穆赫塔尔·特列吾别尔德称。

他指出，明年是哈萨克斯坦与欧盟建交30周年。

-我们高度重视双方之间基于信任、相互尊重和共同优先事项的稳固关系。此外，我们愿意采取措施，使哈萨克斯坦和欧盟之间《扩大伙伴关系与合作协定》得以有效落实。需要指出的是，双方关系在所有优先方向得到积极发展。-他说。

政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与欧盟外交与安全政策高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利17日在总统府举行了联合新闻发布会。

【编译：阿遥】