托卡耶夫总统会见欧盟高级代表何塞普·博雷利

2022 年 11月 17 日 星期四 , 13:18

2022 年 11月 17 日 星期四 , 13:18

托卡耶夫总统会见欧盟高级代表何塞普·博雷利

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫17日在总统府会见了到访的欧盟外交与安全事务高级代表兼欧洲委员会副主席何塞普·博雷利。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对何塞普·博雷利的到访表示了欢迎。

总统强调指出，何塞普·博雷利此次对阿斯塔纳的访问，将对哈萨克斯坦与欧盟之间相互关系的深化发展带来重要影响。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦与欧盟之间扩大战略合作伙伴关系的签署，为双方开启深化所有领域合作的新阶段铺平了道路。

- 我们支持哈萨克斯坦与欧盟之间的高规格联络。这方面，我想强调欧洲理事会主席夏尔·米歇尔对哈萨克斯坦富有成果的访问，以及我同欧洲委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩之间的会晤。我相信，我们双方在合作的各个层面达成了相互理解。因此，我对我国政府总理与欧洲委员会主席在埃及签署的备忘录表示欢迎。这是在相互合作方面迈出的坚实步伐。- 托卡耶夫总统说。

何塞普·博雷利感谢托卡耶夫总统的热情迎接，并强调阿斯塔纳与布鲁塞尔之间的相互合作正在高速发展当中。

- 欧盟与哈萨克斯坦是很好的伙伴。我们相互信任和尊重，共同应对挑战和威胁。你们正在实施旨在将哈萨克斯坦变得更加开放、包容和民主的一系列改革进程。在此时访问哈国是我的荣幸。- 欧盟高级代表说。

会谈当中，双方就进一步加强哈萨克斯坦与欧盟之间经济和投资关系的前景进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】