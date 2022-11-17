在哈外资企业数量大幅增加

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 -- 哈萨克斯坦的外国公司数量比去年增加了42%，达到历史最高水平。截至11月1日，超过4.58万家外资企业在该国注册，其中其中超过三分之一是俄罗斯投资者的公司。

根据哈国家统计局数据，哈萨克斯坦独立以来，在哈注册的外国公司数量几乎每年都在增加。在不同的年份，增长幅度在2-14%之间。唯一的例外是2010年和2015年，当时统计数据略有下降（下降5-8%）。