在哈外资企业数量大幅增加

2022 年 11月 17 日 星期四 , 12:53

2022 年 11月 17 日 星期四 , 12:53

在哈外资企业数量大幅增加

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 -- 哈萨克斯坦的外国公司数量比去年增加了42%，达到历史最高水平。截至11月1日，超过4.58万家外资企业在该国注册，其中其中超过三分之一是俄罗斯投资者的公司。

根据哈国家统计局数据，哈萨克斯坦独立以来，在哈注册的外国公司数量几乎每年都在增加。在不同的年份，增长幅度在2-14%之间。唯一的例外是2010年和2015年，当时统计数据略有下降（下降5-8%）。

截至11月初，2022年在哈注册外资企业的数量和动态（增加 42%）都已经打破了历史记录。今年1-10个月，全哈注册外资企业4.58万家，比2021年增加1.36万家。

各行业均有新企业注册，其中增幅最大的是贸易企业（增加28%）。全哈现有外贸企业1.79万余家（其中新增外贸企业380万家）。提供各类专业服务的组织也出现也大幅增长，数量是去年的两倍。此外，从事其他类型服务企业（增加69%）、建筑企业（增加29%）、信息和通企业（双倍增长）也大幅增加。

数据显示，俄乌冲突和对俄制裁实施后，迁往哈萨克斯坦的俄罗斯公司增幅最大。年初有1.15万家，现在有1.71万家（增加49%）。乌兹别克斯坦（增加27%）、中国（增加10%）和吉尔吉斯斯坦（增加7%）的企业家也认为哈萨克斯坦更具投资吸引力。

此外，大多数西方国家在哈注册企业数量并没有增加。资本来自荷兰或英国的公司略有减少。同时，不仅在哈萨克斯坦，吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦，拥有俄罗斯资本的公司数量都有所增加。

【编译：木合塔尔·木拉提】