财政部部长：明年年初或将出现通货膨胀急剧下降

2022 年 11月 17 日 星期四 , 12:35

2022 年 11月 17 日 星期四 , 12:35

财政部部长：明年年初或将出现通货膨胀急剧下降

哈通社/阿斯塔纳/11月17日--哈萨克斯坦政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫17日出席参议院会议后接受媒体采访时，就国内通货膨胀问题发表看法。

记者提问称，有专家预测哈萨克斯坦明年将出现通货极度膨胀，这个说法否可信？物价上涨何时结束？

对此，耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫表示，这波物价上涨幅度之大，过去10-15年间未曾出现过。

-今年物价上涨非常明显，通胀率达到了18.8%。这是在过去10-15年间中从未发生过的。在过去40-50年里，国外也没有出现过类似情况。我们推测近期所采取的措施将在今年年底或明年年初发生作用，其结果是出现通货膨胀急剧下降。预计通胀峰值为20%，然后开始趋缓。-他说。

据他介绍，到明年年底，通货膨胀率或将降至目前水平的一半。

-为明年预算设定的通胀率为7.5-9.5%之间。如果通胀率能控制在这个区间，可以被视为不俗的成绩。因为这个目标是当前通胀率的一半。-耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫称。

【编译：阿遥】