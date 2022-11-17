哈国向国际复兴开发银行的贷款协议获参议院批准

2022 年 11月 17 日 星期四 , 10:56

2022 年 11月 17 日 星期四 , 10:56

哈国向国际复兴开发银行的贷款协议获参议院批准

哈通社/阿斯塔纳/11月17日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）17日通过了关于哈萨克斯坦向国际复兴开发银行（IBRD）进行借贷事宜的批准法案。

哈萨克斯坦政府副总理兼财政部部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫在参议院会议上，向议员们就批准案的内容进行了介绍。

据其介绍，根据2022年7月2日的总统令，哈萨克斯坦政府与国际复兴开发银行在2022年8月24日签署了借贷协议，借贷总金额为3.457亿欧元。

财政部长表示，这笔贷款将全部用于为预算赤字融资。

加玛吾巴耶夫指出，资金到位后，将为填补共和国预算在社会和其他方向的预算支出提供可能。

他表示，国际复兴开发银行的贷款偿还期限为11.5年，并提供2.5年的减免。

财政部长还表示，贷款的利率由欧元银行同业拆借利率（Euribor）和可变利差组成。根据未偿还贷款余额计算的一次性利率为0.25%。贷款的偿还工作将根据双方的协议开展。

经过审议，参议院一致通过了这一批准案。

【编译：木合塔尔·木拉提】