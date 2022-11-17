哈常驻维也纳代表向欧安组织秘书长递交国书

2022 年 11月 17 日 星期四 , 09:19

2022 年 11月 17 日 星期四 , 09:19

哈常驻维也纳代表向欧安组织秘书长递交国书

哈通社/阿斯塔纳/11月17日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦常驻维也纳国际组织代表阿勒别克·巴卡耶夫16日向欧安组织秘书长海尔加·玛丽亚·施密特递交了国书。

海尔加·施密特首先对欧安组织常设理事会新成员表示欢迎，祝贺阿勒别克·巴卡耶夫被任命为要职，并指出哈萨克斯坦同欧安组织在所有三个领域开展了富有成效的合作。她表示，哈萨克斯坦是欧安组织最积极的参与者之一，在其活动中发挥着重要作用。

巴卡耶夫则指出秘书处在如此艰难时期为协调本组织工作所做的努力。他强调了进一步释放经济和生态合作潜力的重要性，并特别指出了哈萨克斯坦境内正在实施一系列联合项目，包括能源和水资源安全项目。

在谈到哈萨克斯坦正在实施的政治、经济、社会改革时，欧安组织秘书长对哈方积极邀请民主制度和人权办公室专家参与此进程表示感谢。

会见结束时，双方概述了加强哈萨克斯坦与欧安组织不同层面的对话和开展互利合作的进一步措施。

【编译：阿遥】