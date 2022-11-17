美国巨型探月火箭发射升空

哈通社/阿斯塔纳/11月17日--据中新社报道， 当地时间16日凌晨，搭载«猎户座»飞船的巨型探月火箭«太空发射系统»从美国佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，开启«阿耳忒弥斯1号»无人绕月飞行测试任务。

美国国家航空航天局(NASA)16日在其官网称，当日凌晨1时47分，该机构的巨型探月火箭«太空发射系统»搭载«猎户座»飞船从肯尼迪航天中心发射升空。在本次名为«阿耳忒弥斯1号»的任务中，«猎户座»飞船将绕月飞行几个星期。《今日美国》报道称，飞船上3个人体模型携带的传感器将测试飞行期间的辐射水平。飞船将于12月11日在距离加利福尼亚海岸近100公里的太平洋溅落。

1969年，美国宇航员乘坐«阿波罗11号»飞船首次登上月球。截至1972年«阿波罗»登月任务结束，美国宇航员先后登月6次。美国政府2019年宣布«阿耳忒弥斯»新登月任务，计划2024年前将宇航员再次送上月球。但受预算不足、技术故障、法律纠纷以及新冠疫情等因素影响，美国重返月球任务的实际执行进度大幅落后于计划。从今年8月起，执行«阿耳忒弥斯1号»任务的«太空发射系统»因故障或恶劣天气数次推迟发射。

如果«阿耳忒弥斯1号»任务顺利完成，NASA计划2024年进行«阿耳忒弥斯2号»任务，4名宇航员届时将进行绕月飞行。«阿耳忒弥斯3号»任务将在2025年或2026年完成，NASA计划将首位女性和首位有色人种送至月球。之后，该机构计划定期执行«阿耳忒弥斯»登月任务，将宇航员送往月球南极地区进行探索和研究。