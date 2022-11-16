托卡耶夫总统在阿拉木图同大学生和年轻科学家会面

2022 年 11月 16 日 星期三 , 18:01

2022 年 11月 16 日 星期三 , 18:01

托卡耶夫总统在阿拉木图同大学生和年轻科学家会面

哈通社/阿拉木图/11月16日 —— 据总统府新闻局消息，正在对阿拉木图市进行工作视察的托卡耶夫总统16日下午同该市大学生和年轻科学家代表举行了会面。

总统在讲话中表示，阿拉木图是我国科技和教育中心。他同时还强调，在此次会面中提出的所有科研项目和科技初创对国家发展至关重要。 国家元首指出，现在世界上最昂贵和资本最丰富的公司生产基于金融科技、人工智能、信息技术和其他先进技术的产品和服务。

-他们正在邀请世界上最好的工程师到他们的国家。 主要原因是科学已经成为一个巨大的产业。我们不应落后于世界趋势之外。多年来，我国主要依靠石油。但是，现在时代不同。我们已迈进人力资本比自然财富更重要的时代。-他说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦缺乏技术人才，对优秀人才的需求非常高。他强调，工程师已成为最有利的职业，青年人对科技技术专业的兴趣也不断增加。目前，哈萨克斯坦61万大学生的11.2万人在接受技术专业教育。 总统指出，哈萨克斯坦拥有丰富的自然资源。

-但是，人力资本是我国最重要的财富。因此，实现他们的能力创造一切必要条件是国家的主要任务。-他说。

托卡耶夫总统在讲话中着重关注了教育领域发展问题。他指出，我国近些年在该领域得到了有效进展。他同时还强调，国内高等教育机构将优先提高教育质量和引入先进的国际经验。 托卡耶夫表示，教师应与学生一起成为国家教育体系的主体。与此同时，提高该该关荣职业社会地位至关重要。

-政府将审议2023年6月1日起提高教师、高校和科研学院科学家工资问题。我们目前正在建设对所有公民提供平等机会的社会。因此，国家已采取实际措施，增加接受优质高等教育的机会。-他说。

讲话中，托卡耶夫总统着重关注了提高教育质量和教育领域基础设施建设，以及引入学术公开问题。

总统最后指出，高质量教育是使一个人适应社会环境，向他灌输良好价值观和行为规范的重要机构。

【编译：小穆】