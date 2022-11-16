哈中“多斯特克”口岸将启动电子排队系统

2022 年 11月 16 日 星期三 , 17:48

2022 年 11月 16 日 星期三 , 17:48

哈中“多斯特克”口岸将启动电子排队系统

哈通社/阿斯塔纳/11月16日 —— 据国家收入委员会消息，哈萨克斯坦-中国边境“多斯特克”口岸（中方为阿拉山口）将于23日开始试点启动电子排队系统。

消息称，为启动电子排队系统，国家收入委员会和国家安全委员会边境局联合制定了车辆通关临时计划。

国家收入委员会表示，电子排队系统官网“Qoldau.kz”和手机应用“CargoRuqsat”将于11月23日开始试点运行。因此，现行纸质通行证发放工作将于22日开始正式停止，而现行排队名单将于23日开始数字化。

据了解，创建电子队列系统的旨在保障进入边境检查站的车辆和货物队列形成过程的透明度和数字化，以及增加该国的过境运输和出口潜力。

国家收入委员会称，该系统方便和透明。司机在门户网站或手机应用完成注册，并选择自由的日期和时间出行。最后，司机会收到有关排队的信息。

据悉，托卡耶夫总统10月20日对杰特苏州进行工作视察期间下达了加快启动边境电子排队系统的指示。

【编译：小穆】