托卡耶夫：总统只是受雇于公民的经理

2022 年 11月 16 日 星期三 , 15:45

2022 年 11月 16 日 星期三 , 15:45

托卡耶夫：总统只是受雇于公民的经理

哈通社/阿拉木图/11月16日 – 哈萨克斯坦共和国总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日在阿拉木图市，出席了与当地公民代表的见面会，并发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中指出，阿拉木图市在哈萨克斯坦的历史上一直以来都具有着特殊的地位和作用，当年正是在这座城市，议会签署并通过了宣告哈萨克斯坦独立自主的主权宣言。

在与公民代表们的此次会晤中，托卡耶夫总统首先谈及了一些旨在改善大都市及其居民福祉的紧迫任务。

国家元首认为，想要保持城市经济的可持续发展，那么就必须实现经济的多元化。他强调指出，阿拉木图市哈萨克斯坦经济发展的引擎和驱动力地区之一。这座城市贡献了哈萨克斯坦近五分之一的国内生产总值、超过四分之一以上的预算收入，以及将近三分之一的经贸业务。2022年年初至今，阿拉木图市累计吸引民间投资9300亿坚戈。这座城市的中小企业数量也在一年内增长了30%。

- 经济多元化程度的低下，会导致城市居民收入增长的减缓。阿拉木图目前就已陷入所谓的«中等收入陷阱»，需要经济的深度多元化才能摆脱困境。我们接下来需要重点发展制造业、旅游业、信息技术产业和创意产业。要激发竞争，吸引投资，显着提高劳动生产率。考虑到城市自身的条件，制造业的发展应继续使用现代环保紧凑型技术，确保生产流程高度自动化和数字化。这方面，有必要充分发挥阿拉木图工业区和«阿拉套»创新技术园区的潜力。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统认为，鉴于阿拉木图市周边区域的实际情况，阿拉木图市应与阿拉木图州合作发展城市集群范围内的制造业，并就此向市长和州长做出了指示。

总统还表示，年底前将会通过一项新的法案《城市集群发展法》，将会成为加深阿拉木图市和阿拉木图州之间紧密合作的基础。

托卡耶夫总统着重强调，在阿拉木图市集中了哈萨克斯坦超过40%的IT企业。当地还将建设一个创新中心和枢纽，并设立一个初始资本为100亿坚戈的城市风险基金，为有创新价值的私人项目提供融资支持。

谈及城市各个区域的发展问题时，托卡耶夫总统指出，随着城市人口的不断增加，确保各区的统筹发展，特别是加强住房和供水等基础设施建设问题非常关键。为确保城市供水的安全和有序，新供水管网的建设和现有供水管网的改造应成为重中之重。

托卡耶夫总统重点谈及了为年轻人提供住房的问题。他指出，阿拉木图市政府需要制定有效地措施，吸引投资者建造一批专门提供给青年群体的廉价出租房屋。此外，考虑到阿拉木图市内的危房问题，总统表示，他已经指示最高法院制定了一项行动方案，对城市区域内的危房改造进行分阶段的实施。

托卡耶夫总统在讲话中，将阿拉木图市道路交通系统的发展，列为一项重点任务。他强调，长时间的交通拥堵造成时间的非生产性损失，不仅对市民的福祉和健康产生负面影响，而且对城市的经济和生态造成重大损害。因此，想要落实«宜居的城市»的原则，就必须建设一个合理、平衡的道路和交通综合体。

总统认为，阿拉木图市应尽可能的提高公共交通对公众的吸引力，特别是地铁系统的发展必须投入高度关注。与此同时，鼓励减少私人汽车的使用，放弃过时和不环保的交通方式。

- 2025年以后，阿拉木图市的街道上，将不再使用柴油驱动的公交汽车，它们将被使用天然气和电力的新能源车辆所取代。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统同时表示，通过将大部分的过境货运转移到阿拉木图外环区域，也将能够显著地改善城市的交通环境问题。他指出，这方面，阿拉木图需要建设6条放射状主干道和4条内部主干道。

总统还谈及了阿拉木图市与库纳耶夫市之间城际电动机车旅客运输线路的恢复问题，并表示，工业和基础设施发展部、阿拉木图市政府和阿拉木图州政府应联合制定一项进一步促进大都市周边郊区区域铁路交通发展的计划。

托卡耶夫总统在发言中，高度关注了阿拉木图市民非常重视的环保问题，特别是城市愈发严峻的空气污染情况。总统指出，阿拉木图市每年向大气排放的污染物达到了12.5万吨，其主要来源是机动车、火电厂、工厂和一部分未能完成天然气化入户的民居。同时，这座大都市过于密集的建筑物，也阻碍了清洁空气的流通，加剧了城市空气污染的水平。

总统表示，阿拉木图市政府有必要严格监督城市环境安全标准的遵守情况，确保工业企业准确的落实其环保责任。他还表示，随着城市的两座发电厂逐步转化为天然气发电，对城市周边的有害物排放水平将能够降低十倍。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫还表示，政府正计划在2030年前，在阿拉木图种植250万棵树木。总统表示，考虑到灌溉用水问题，以及城市规划的需要，这项工作需要和城市的景观美化方案同步的、均匀和有序的进行。他还表示，目前阿拉木图市内拥有136个公园，这些公园的完善和增加工作也要持续开展。

此外，总统还强调了发展城市社会基础设施的必要性。总统指出，阿拉木图市的人口逐年不断的增长，其中六成的增幅来自于人口的流动。

托卡耶夫总统表示，人口的持续增长对阿拉木图市社会基础设施造成了巨大的影响。其中，教育机构的负载加重便是其中之一，特别是学前教育机构目前面临着严重的«排队入学»问题。为此，托卡耶夫总统指示在两年内，根据《舒适的学校》国家计划，在阿拉木图市建造可容纳3.7万血统的学校，并确保通过一系列后续的措施，在2030年实现全市学校的学生不需要因为人数超载而进行轮换上课。

对基础设施需要进行发展和更新的另一个行业，是阿拉木图的医疗卫生行业。托卡耶夫总统弄在讲话中表示，他已经关注到了大都市医疗机构面临的设施老化、配置规划不当等问题，并向相关部门做出了采取措施予以改善指示。

国家元首坚信，优先事项应该是为有特殊需要的人提供全面支持。

托卡耶夫总统在讲话中特别强调了针对有特殊需要的人群提供全面支持的重要性，并表示，这应该是基础设施建设中需要优先关注的问题。

- 哈萨克斯坦有责任保障每一个公民的自由权利不受侵犯。阿拉木图市目前有5.5万有特殊需要的人士（残疾人），其中1.3万人无法自主行动。确保为这些公民创造一个无障碍的通行环境是非常重要的。而且，这不仅仅是针对残疾公民，也是针对老人和儿童的需求。阿拉木图市政府在基础设施的建设当中，必须确保所有设施符合这些公民的需要。公共服务中心、医院和诊所、教育和体育机构必须符合无障碍环境的要求。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中高度评价了阿拉木图在科研领域的中心地位，并表示科学是推动国家未来发展的重要力量。哈萨克斯坦需要为科学献身并取得真正科学成就的专家

- 我们要让哈萨克斯坦的科学界实现年轻化发展，这是时代的要求。因此，科学界应该更加积极地培养和吸引客观公正、具有巨大科学潜力的科研人才。我们经常讲科产结合，但遗憾的是，我们必须承认这中互动体系在我国尚未得到有效地建立。发展国内生产需要科学发展和创新，我们科学家的工作应该有助于生产优质产品并提高生产效率。只有这样，才有可能讨论经济的发展。对此，我做出了另一个重要决定——成立总统领导下的国家科学技术委员会。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统在讲话当中还谈及了对妇女权利的保护和发展，并指出哈萨克斯坦近几年来在这一领域取得了重大的进展。

谈及外交政策时，托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦一贯奉行基于保护国家利益的、旨在促进国际和平、互信和合作的积极地外交政策原则。

- 在国际事务中，哈萨克斯坦将始终坚定遵守联合国的普遍原则。在当前复杂的地缘政治和地缘经济局势下，联合国的作用显得愈加重要和突出，我们相信除此之外没有其他选择。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在讲话中还沉重谈到了今年在阿拉木图市发生的«悲惨一月»事件，并强调指出，此次事件对哈萨克斯坦而言是一次前所未有的考验。

- 如果我们仔细的研究造成一月事件的背景因素，会发现其原因是显而易见的。在我国，很长时间以来，社会公义原则被抛在了脑后，国家与社会之间的关系变得疏远。由于系统性的社会经济问题长期无法得到解决，人民当中积累了严重的不满，并最终引发了和平抗议示威活动。但是，这一运动被另有企图的不法分子所劫持和利用了。不法分子们通过事先准备好的煽动份子、暴徒甚至是土匪，将公民的和平抗议变成了充满暴力活动的骚乱。阿拉木图由此陷入混乱，局势几近失控。暴徒们占领了行政大楼，并在街道上肆意妄为，摧毁和抢劫沿途的一切。但是，尽管形势危急，我们的公民还是设法保持了不可动摇的阿拉木图精神。阿拉木图的居民们团结一心，共同保卫他们心爱的城市。这一点，自然是暴徒们不曾预料到的。作为一名土生土长的阿拉木图人，当我看到这座哈萨克斯坦的摇篮般的城市，被暴徒们肆意摧残时，我的内心是极度痛苦的。在那个时刻，任何迟疑，都可能会让那些自信自己已经逍遥法外的狂徒们，彻底的摧毁这座我们热爱的城市。在国家命运危急关头，我国人民表现出无与伦比的团结和决心。哈萨克斯坦人民已经表明，为了保卫哈萨克斯坦的国家地位，我们已准备好迎击任何威胁。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，在那个艰难的时刻，全国人民都在为阿拉木图的命运而祈祷，担忧着阿拉木图居民的安危。人民用自己的行动展现了他们对国家安全的支持与肯定。但令人遗憾的是，当前却有一部分人试图将暴徒的行径歪曲成«民众的起义»，企图通过这种方式去合理化那些暴行。

- 我要再度重申的是，人民的和平示威和暴徒所犯下的血案之间，是必须被分开看待的。通过我们果断而迅速的行动，国内快速的恢复了秩序。我们做出的决定和行动，在世界范围内得到了理解乃至支持。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，如今的阿拉木图市已经从暴徒们的破坏中恢复过来。正如哈萨克人的古老谚语所言——«时间是一剂良药»。随着时间的流逝，那些日子的戏剧性和恐怖性被遗忘了，武装强盗和掠夺者的可怕画面从记忆中消失了。

- 但我们绝不能屈服于挑衅，也不能听从那些试图在我们社会中挑拨离间的破坏性势力的领导。美化骚乱参与者并试图为其组织者的犯罪意图辩护是不可接受的，他们都将受到应有的惩罚。- 托卡耶夫总统说。

与此同时，托卡耶夫总统表示，考虑到许多一月事件参与者实际上是遭到了犯罪分子的利用和欺骗，他已决定特赦其中那些没有犯下严重罪行人员。

- 相关的大赦法案已经获得通过。我坚信，从人道主义的角度来看，这是正确的一步，因为仁慈本身就是一种善行。在经过必要的法律程序后，被特赦的人就能回到他们的亲人身边。我们将竭尽全力，确保这样的悲剧不再发生。我再次向那些在悲惨日子里遇难的人的家人和朋友表示深切的哀悼。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中还谈及了今年的宪法改革，并指出，在6月份的全民公投中，哈萨克斯坦人民再次表现出了高度的社会责任感，积极地支持了对先发的修订，以及重启国家关键机构的大规模政治现代化计划。

国家元首表示，宪法改革为哈萨克斯坦的政治制度运作设定了全新的标准，以新的方式界定了国家与社会之间的关系，延续了之前所有的转型努力，进一步加强了哈萨克斯坦的国家地位。

总统指出，作为宪政改革的落实措施，11月5日他公开签署了多项法律，这些法律将很快生效。

- 我们通过了一项具有根本意义的重要规范，即土地和所有自然资源属于人民。我们巩固了向混合选举制度的过渡。这一切都为国家的可持续发展、公民社会的进步和人民福祉的进一步改善创造了条件。我们的国家正在进入一个全面公平竞争、人人机会均等的新政治时代。- 托卡耶夫总统说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈萨克斯坦全面迈向民主化的进程是不可逆转的，但在大步迈向民主化的同时，必须对民粹主义时刻保持戒心。

总统指出，一些别有用心的人在一月事件前夕通过多种方式鼓动民众走上街头，企图激化本已混乱的局势，并情况升级的关键时刻，躲藏起来消失不见。而在当局在普通市民和志愿者们的帮助下，努力恢复稳定秩序后，这些人又突然出现，表现出一副关心正义和同胞福祉的样子。

- 与这些虚伪的挑衅者们相对的，则是那些数以万计的、团结在公共的队伍当中的、为保卫城市公共财产做出贡献的、真正负责任的公民志愿者们，他们才是真正的英雄，他们不寻求关注，不捶胸顿足，不试图证明什么。而那些挑衅者们，即使是现在，仍在尝试玩弄这种危险的游戏。对他们来说，这只是一场追逐名利的游戏，是社交网络上虚构的人气。他们的行为，最终使得普通公民和国家利益都因此受到损害。我很清楚在选举前说这样的话是不合时宜的，但我还是要说。因为我相信，我们的人民能够区分好赖。我也因此确信，这些挑衅和煽动者在哈萨克斯坦不会有任何政治前途。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，各种试图破坏哈萨克斯坦稳定局势的力量，都有可能会试图利用民粹主义作为工具。不过，他也相信，在负责任的社会和政治力量之间稳固的建设性对话模式下，哈萨克斯坦有能力防止这种情况的发生。

托卡耶夫总统随后谈到了各地区的发展等问题，并表示，阿拉木图不仅仅是哈萨克斯坦地图上的一座城市和前首都，这座城市是哈萨克斯坦共和国的心脏，是历史变革的熔炉，是新思想、新知识的诞生之地，是无数雄心勃勃的思想活跃的人集中的地方，自由和现代哈萨克斯坦的国家地位在这座城市中铸造而成

- 几天后将举行总统选举，其结果将决定哈萨克斯坦未来7年的发展方向。投票过程和整个竞选活动一样，必须公平、公开、公正。严格遵守这些原则将是进一步增强公民对国家信心的关键。根据我的理解，总统职务，就相当于一名受雇佣的经理，人民与总统签署一份有期限的雇佣合同。也就是说，担任一个国家最高职务的人，实际上是与行使公民自由意志的数百万同胞，签署了一份投票盖章的协议。所以，总统的职位与其说是一种特权，不如说是一种巨大的责任。每一个担任过和将要担任这个职务的人，都将在人民、历史和自己的良心这三位最严厉的法官面前接受问责。- 托卡耶夫总统说。

他强调，尊重和保持公民对政府的信任，是实现社会发展，确保人民凝聚力并最终实现国家福祉的最根本原则。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦启动的大规模改革，目的在于建设一个强大进步的国家，改善全民的福祉，而要实现这项改革的成功，其最重要的一步，就是对公共行政权力的下放

- 我们将不断加强民间社会组织作用，发展有竞争力的媒体，推动公民社会的建设。团结一致、为祖国的现在和未来共同负责的思想将在这个国家生根发芽。«公民相信国家，国家相信公民»——这一原则对于在政府与社会之间建立有效的伙伴关系具有决定性意义。对于我们国家来说，做出负责任的决定和重大变革的时候到了。我呼吁所有同胞在这个重要的历史时刻做出选择，表现出公民意识和积极的爱国主义精神。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，公民的爱国主义首先源自于对自己的小家庭的热爱和保护，并逐渐延伸到自己的社区、街道、城市和国家。他相信拥有这种传统文化根基，自古就因为对家园的热爱而受到称颂的阿拉木图人民，将会把这座城市建设的更加美好，并为整个国家的繁荣做出贡献。

在见面会最后，托卡耶夫总统向一批为社会发展做出了突出贡献的公民颁发了国家荣誉和奖章。

【编译：木合塔尔·木拉提】