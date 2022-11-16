托卡耶夫总统在阿拉木图揭幕拜图尔森吾勒雕像

2022 年 11月 16 日 星期三 , 14:20

2022 年 11月 16 日 星期三 , 14:20

托卡耶夫总统在阿拉木图揭幕拜图尔森吾勒雕像

哈通社/阿拉木图/11月16日 —— 据总统府新闻局消息，正在对阿拉木图市进行工作视察的托卡耶夫总统16日上午参访伟大教育家、“民族导师”阿赫梅特·拜图尔森吾勒的博物馆。

消息称，总统参观博物馆展出的有关拜图尔森吾勒的500多个文物。

据了解，阿赫梅特·拜图尔森吾勒曾于1934~1937年在这里居住。为纪念阿拉什运动125周年，1998年这里改为拜图尔森吾勒博物馆。

随后，总统为拜图尔森吾勒雕像揭幕。阿拉木图市政府官员、知识分子和教育家后代出席了揭幕仪式。

总统在讲话中高度评价了拜图尔森吾勒在民族历史上的重要作用。

-他一生为人民服务，甚至为国家新领域的发展开创了道路。他制定了哈萨克字母表，并奠定了哈萨克文教育基础。此外，他建立的“哈萨克”报社开创了我国新闻媒体的发展。虽然过了那么长时间，他留下的精神遗产还在造福我国人民。因此，大家都尊称他为“民族导师”。.在我国人民命运危急的关键时期，他表现出非凡的民族主义精神。他为我们国家和土地的完整做出了不可估量的工作，并竭尽全力为民族服务。国家领导人的一生堪称爱国的光辉典范。 他富有教益的一生永远是年轻一代的榜样。-总统说。

托卡耶夫总统还表示，拜图尔森吾勒诞辰150周年之际，在伟人家乡举行了盛大的纪念活动，并在联合国教科文组织和突厥文化国际组织框架下举行了研讨会。目前，拜图尔森诺夫的12卷作品集出版，精选文学作品集翻译成4国语言发行。

最后，总统与拜图尔森吾勒后代和阿拉木图市知识界代表，以及雕像制作者会面。

【编译：小穆】