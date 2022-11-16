外交部、中央选举委员会举行联合新闻发布会介绍选举筹备工作进展

哈通社/阿斯塔纳/11月16日--哈萨克斯坦外交部和中央选举委员会15日举行联合新闻发布会，向驻哈外交使团代表介绍即将举行的总统选举相关情况。

新闻发布会上，政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德表示，鉴于全球地缘政治的重大挑战，即将举行的非例行总统选举不仅仅对哈萨克斯坦非常重要，因为一个稳定和繁荣的哈萨克斯坦在很大程度上符合国际社会的共同利益。

-我国致力于更广泛的全球合作，促进贸易和外交关系。-穆赫塔尔·特列吾别尔德补充道。-这条道路对哈萨克斯坦来说具有划时代的意义。因此，我们希望选民能够积极参与总统选举和议会选举。决定国家的未来，取决于我国公民发挥的关键作用。-穆赫塔尔·特列吾别尔德说。

他表示，自获得独立以来，哈国人民致力于建设一个稳定、繁荣和包容的社会。通过普选行使公民民主权利，将有助于巩固迄今所取得的成就，并为进一步的进展奠定基础。

中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫谈到了总统选举的准备工作及其关键的程序性问题。

-中央选举委员会严格依法开展工作，并本着透明和公开对话的原则运作。我想在此特别指出，目前的竞选活动在现行的《哈萨克斯坦共和国选举法》基础上进行的。-努尔兰·阿布德若夫说。

据他介绍，全国共将设立了10101个投票站，选民名单中包括1195.0485万名公民。中央选举委员会特别关注为公民，包括残疾人行事投票权利创造必要的条件。

-国际观察员认证工作已于昨日（11月14日）结束。共有641名观察员通过了中央选举委员会的认证，其中包括来自欧安组织民主人权办、独联体、独联体议会间大会、集安组织、突厥国家组织、突厥国家议会大会、上合组织、伊斯兰会议组织等国际组织和35个国家的代表。他对外交使团愿意参加总统选举观察表示感谢，并承诺中央选举委员会将确保投票程序最大限度地公开、透明和民主。-努尔兰·阿布德若夫说。

努尔兰·阿布德若夫就各驻哈外交使团团长提出的投票组织和选举监督相关问题做了全面答复。

哈萨克斯坦驻外使领馆负责人、欧安组织民主人权办和独联体驻哈萨克斯坦选举观察团负责人也出席了新闻发布会。

【编译：阿遥】



