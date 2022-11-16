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阿里汗·斯马伊洛夫与斯柯达高层举行会谈

2022 年 11月 16 日 星期三 , 09:18
阿里汗·斯马伊洛夫与斯柯达高层举行会谈
2022 年 11月 16 日 星期三 , 09:18

阿里汗·斯马伊洛夫与斯柯达高层举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/11月16日--据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫15日同斯柯达交通技术公司（Skoda Transportation）董事会主席迪迪埃·普夫勒格举行会谈。

双方讨论了在哈萨克斯坦启动铁路交通和城市公共交通工具生产、技术维护和现代化项目的前景。

政府总理表示相信，鉴于为投资者提供了各种税收和关税优惠，斯柯达公司能够在哈萨克斯坦实施具体的联合项目。他提出可以认真考虑在哈萨克斯坦建立高度本土化和全周期运作的生产基地的问题。

-哈萨克斯坦政府特别关注机械制造业的发展，因此我们愿意同外国伙伴建立合作关系。相信我们能够吸引哈萨克斯坦机械制造企业参与实施联合项目。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

他指出，在相关政府机构和组织的参与下，成立了一个特别工作组，以便同斯柯达交通技术公司开展互利合作。

迪迪埃·普夫勒格表示公司已经准备好开拓新的市场。他认为哈萨克斯坦是一个实现生产本土化并使之继续发展的有前途的合作伙伴。

会谈结束时，双方同意继续推进互利项目开发工作。

【编译：阿遥】


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