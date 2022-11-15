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托卡耶夫总统对阿拉木图市进行工作视察
2022 年 11月 15 日 星期二 , 16:18
2022 年 11月 15 日 星期二 , 16:18
托卡耶夫总统对阿拉木图市进行工作视察
哈通社/阿拉木图/11月15日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日下午飞抵阿拉木图，开始对该市进行工作视察。
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