哈萨克斯坦北部的珍珠湖——伊曼套沙乐卡尔度假区

哈通社/阿斯塔纳/11月15日 -- 位于北哈萨克斯坦州的伊曼套沙乐卡尔度假区是来哈观光旅游者休闲度假的最佳去处之一。

在这片风景秀丽的度假区，游客将能够获得很好的放松机会，养精蓄锐，恢复自己的健康，并且获得良好的休息。

这里正在实施许多旨在改善旅游和娱乐业的项目。度假区内有许多度假村，专门从事狩猎、钓鱼，当然还有健康旅游。

此外，目前当地正在积极开展促进该地区体育旅游和汽车旅行的工作，其中包括房车旅行等。

值得一提的是，这片度假区位于«阔科舍套»自然公园的范围。在进入度假区之前，需要在入口处为使用特别保护的自然区域以及公园提供的各种服务进行付费。不过，如果游客是在湖边的娱乐中心住宿，则其住宿费用中可能已经包含了使用保护区的费用。这需要游客与度假区管理员及时沟通了解。

在湖岸上有几个娱乐区，提供游艇、水上摩托车、双体船的租赁服务。

景区介绍短片：



如何抵达：

伊曼套沙乐卡尔度假区距离阔科舍套市60公里，距彼得罗巴甫尔245公里。从彼得罗巴甫尔出发，游客可以乘坐班车到达伊曼套村，从那里乘出租车前往相应的度假村。也可以从阔科舍套乘定期的小巴到达阿利克巴利克（Arykbalyk）和奇斯托波利村（Chistopolye）。

【编译：木合塔尔·木拉提】