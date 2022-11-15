国家元首接见金融监管署署长

2022 年 11月 15 日 星期二 , 14:17

2022 年 11月 15 日 星期二 , 14:17

国家元首接见金融监管署署长

哈通社/阿斯塔纳/11月15日--据总统府新闻局消息，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15日接见了金融监管署署长扎纳特•埃利玛诺夫。

总统听取了金融监管署今年10个月的工作汇报。

据扎纳特•埃利玛诺夫介绍，无差别提起刑事诉讼的做法已被废止，对诚信经营的恶意刑事迫害变得非常少。得益于此，相关庭前调查次数逐年减少。具体来说，与去年相比，今年立案数量减少了30%

据扎纳特•埃利玛诺夫称，所采取的有力措施使弥补损失和收回超过3000亿坚戈资产变为可能。25个有组织犯罪团伙被捣毁。119个从事非法洗钱活动的团体得到惩处。

国家元首还获知，25个金融金字塔（传销）组织已被捣毁，受害者获得总额为83亿坚戈的赔偿。作为打击金融金字塔的一部分，约有8.8万个非法网站和账户被封锁。为落实总统下达的任务，金融情报部门查处15家线上毒品制售窝点，其销售总额达44亿坚戈，涉及27000多名公民。这些材料已被移交至内务部和国安部门。作为打击利用数字资产进行洗钱和资助恐怖主义行径的一部分，国家金融监管署与国际主要加密货币交易所Binance签署了合作备忘录。

扎纳特•埃利玛诺夫还就哈萨克斯坦反洗钱国家系统是否符合反洗钱金融行动特别工作组要求之相互评估工作进展向总统作了汇报。

国家元首指示继续打击金融金字塔和金融诈骗活动，并进一步加强机构内部反腐败措施。

【编译：阿遥】