政府总理：非原料领域投资正在增长
2022 年 11月 15 日 星期二 , 11:17
2022 年 11月 15 日 星期二 , 11:17
政府总理：非原料领域投资正在增长
哈通社/阿斯塔纳/11月15日—哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫15日在政府会上表示，今年前10月哈萨克斯坦经济实际增长2.5%。
-国家经济保持了稳定发展态势。与去年同期相比，今年前10个月，经济实际增长2.5%。实体经济呈现积极发展态势，成为经济企稳的主要因素。具体来说，制造业产量增长4.3%。机械制造业增长是7.7%，其中汽车制造业增长18.3%，电气设备制药业增长12.4%，化工业增长10.6%，轻工业增长7.8%，炼油产业3.7%，食品加工业增长3.5%。-总理说。
据他介绍，建筑业稳步增长，增速达到5%。
-前10个月，全国共有1170万平方米住房投入使用。农业领域继续保持稳定增长，增速超过8%。服务业增长1.6%。贸易增长4%，运输增长约4%以上，信息通信产业增长7%。吸引国内外投资已成为保持经济增长的重要动力之一。今年，固定资产投资增长达到6.7%。其中，非原料经济领域吸引投资规模正在稳步增长。房地产业以及运输、仓储、农业、工业领域投资增速尤为明显。-总理称。
【编译：阿遥】
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