今天是哈萨克斯坦国家货币日

哈通社/阿斯塔纳/11月15日—1993年11月15日-哈萨克斯坦共和国国家货币—坚戈开始流通。1997年，根据总统令，11月15日被定为哈萨克斯坦国家货币日暨金融领域工作者日。

1992 年 8 月 27 日，哈萨克斯坦央行批准了坚戈面额。我国著名画家提木尔•苏雷曼诺夫（Тимур Сүлейменов）、蒙德拜•阿林（Меңдібай Алин）、阿戈姆萨勒•杜杰勒汗诺夫（Ағымсалы Дүзелханов）和哈伊尔洛拉•阿布扎列洛夫（Қайролла Әбжәлелов）等人为首版坚戈纸币的设计及印刷立下汗马功劳。

1993年，第一批坚戈在英国历史最悠久的哈里森父子造币厂印制。国家动用四架IL-86飞机将货币运送国内。为保存第一批新货币，特意准备专门的地下仓库。在短短的8天时间内，完成了全国各地银行新货币交付任务。