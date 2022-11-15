今天是哈萨克斯坦国家货币日

2022 年 11月 15 日 星期二 , 09:17

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今天是哈萨克斯坦国家货币日

哈通社/阿斯塔纳/11月15日—1993年11月15日-哈萨克斯坦共和国国家货币—坚戈开始流通。1997年，根据总统令，11月15日被定为哈萨克斯坦国家货币日暨金融领域工作者日。

1992 年 8 月 27 日，哈萨克斯坦央行批准了坚戈面额。我国著名画家提木尔•苏雷曼诺夫（Тимур Сүлейменов）、蒙德拜•阿林（Меңдібай Алин）、阿戈姆萨勒•杜杰勒汗诺夫（Ағымсалы Дүзелханов）和哈伊尔洛拉•阿布扎列洛夫（Қайролла Әбжәлелов）等人为首版坚戈纸币的设计及印刷立下汗马功劳。

1993年，第一批坚戈在英国历史最悠久的哈里森父子造币厂印制。国家动用四架IL-86飞机将货币运送国内。为保存第一批新货币，特意准备专门的地下仓库。在短短的8天时间内，完成了全国各地银行新货币交付任务。

1993年11月12日，时任总统纳扎尔巴耶夫签署«关于发行哈萨克斯坦共和国国家货币»的法令。

1993年11月15日上午8时，哈萨克斯坦全境发行本国货币--坚戈，并以1:500的比率取代俄罗斯卢布流通，同时退出卢布区。

坚戈新钞流通之后，央行公布了与当时部分外币的兑换比价，其中1英镑兑换6.92坚戈，1美元兑换4.68坚戈，1德国马克兑换2.74坚戈，1吉尔吉斯索姆兑换0.6坚戈。

1995年5月15日，哈萨克斯坦国家印钞造币厂正式建成投用，标志着国家自行印刷纸钞铸币的开始。

哈萨克斯坦硬币也拥有完美设计和上等质量。除普通硬币外，央行还发行各类纪念币，受到货币收藏家的高度关注和热捧，它们的售价远远高于其面值。

【编译：阿遥】