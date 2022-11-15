国家元首统呼吁年轻人共同建设包容进步的社会

哈通社/阿斯塔纳/11月15日--国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫14日会见新人运动（Zhana Adamdar）积极分子。

总统对创建新人青年运动的倡议表示欢迎，并指出他将永远支持积极的哈萨克斯坦年轻人。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫强调，国家正在经历深刻的现代化，建立公正的哈萨克斯坦的改革正在稳步推进中。

-最重要的是，哈萨克斯坦公民，特别是年轻人，要遵循勤劳原则。无需向外求助。这是一个与以往任何时期都不同的时代，一个作出重大决策的时代，一个有待突破的时代。除了年轻人，谁还能担当如此重任？现在埃隆·马斯克以其丰富经历和人生阅历已成为多数人的榜样。是的，他和他的家人是从南非一个偏远省份来到美国的。他靠自己的创造力、勇气和独创性，成功地创造出埃隆·马斯克现象。有很多这样的例子。我最近在纽约会见了一些从美国高等院校毕业并留在美国打拼的青年同胞们。我告诉他们：你们始终是哈萨克斯坦的公民。你们是哈萨克人，无论身处纽约还是欧洲，还是世界其他发展中国家，无论在哪里生活工作，你们依然是哈萨克人。-总统说。

国家元首呼吁年轻人为建设一个包容进步的社会共同努力。他认为青年人要不断提升自我，全面发展，多学语言。

国家元首还谈到了责任的问题。他说，只有负责任的公民才能为国家担当。

-阿拜曾提出非常深刻的«完人»概念。阿拜领先于他的时代。他从知识、理解和社会需求角度提出完人概念。这相当于现在英语中所说的 «a person of integrity»--指具有全面沟通技巧和综合知识的人。因此，我们每个人都应该努力成为一个完人、一个负责任的公民。事实上，我们应该致力于在社会中建立秩序和树立对法治的崇仰。我的职责是确保国家法律变得公正并重塑人们对法律的新任。-他说。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫指出，年轻人应该积极参与国家社会生活，捍卫自己的立场，提出各种想法并努力使其付诸实施。

-通过积极的公民行动，你们首先将使国家受益，其次，能够证明自己。无论如何，我们正在走向一个开放的社会，在这个社会中，人才是被选拔出来的，因此，随着时间的推移，治理国家的责任将委任给有能力有担当的人。相信在你们中间的有些人，最终可以成为议员、部长，甚至国家的总统。-国家元首说。

会谈结束时，总统预祝新人青年运动组织取得成功。

-著名诗人马赫詹·朱玛巴耶夫曾说过《我信任青年人》的名句。同样，我也信任年轻人。我支持你们所有人。的确，国家需要像你们这样积极活跃、受过教育、思想开放、胸怀大志的年轻人。-国家元首说。

此外，活动领导人埃赛丽·巴鼎诺瓦、埃丽达娜·卡鼎诺娃、热扎别克·拉希特、昆努尔·博拉特别克和迪丽娜兹·卡佩佐娃也相继发言。

【编译：阿遥】



