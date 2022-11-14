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美国驻哈大使：美国支持哈萨克斯坦的主权独立和领土完整

2022 年 11月 14 日 星期一 , 15:38
美国驻哈大使：美国支持哈萨克斯坦的主权独立和领土完整
2022 年 11月 14 日 星期一 , 15:38

美国驻哈大使：美国支持哈萨克斯坦的主权独立和领土完整

哈通社/阿斯纳塔/11月14日 – 美利坚合众国驻哈萨克斯坦特命全权大使丹尼尔·罗森布鲁姆14日表示，美国支持哈萨克斯坦的主权独立和领土完整。

11月14日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府主持了三国新任驻哈大使的国书递交仪式。三位新任驻哈大使当中，就包括了美国驻哈大使罗森布鲁姆。

在国书递交仪式结束后，美国驻哈大使接受了记者的采访。

他在采访中说：

- 今天，我作为美利坚合众国的大使，荣幸的向哈萨克斯坦共和国总统递交了国书。美国是世界上第一批承认哈萨克斯坦独立地位的国家之一，我们以此为豪。在建立外交关系的30年间，哈美双方在努力建立安全和繁荣的地区、建立安全的世界、遵守联合国宪政和原则方面分享了经验。美国支持哈萨克斯坦的主权独立和领土完整，并愿意进一步深化同哈国之间的经济联系，扩大两国人民之间的交流互动。

美国驻哈大使对哈萨克斯坦总统正在实施的政治、经济和安全领域的改革措施予以了高度评价，并表示将支持这些措施的有效落实。

- 我希望能够访问这片美丽的土地的每一个地区，了解当地的人民。我很荣幸能够成为美利坚合众国驻哈萨克斯坦的新任大使并开始工作。我期待着为两国战略伙伴关系的进一步发展早日贡献力量，对能够有机会在哈萨克斯坦这样一个历史悠久、风光壮丽的国家生活工作感到非常高兴。- 丹尼尔·罗森布鲁姆说。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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