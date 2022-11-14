哈萨克斯坦在中亚国家投资吸引力中排名第一

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 -- 哈萨克斯坦斜体字报消息，安永分析师在过去三年中对中亚国家的投资吸引力进行了研究，哈萨克斯坦在这一排名中位列第一。

从2019年到2021年，中亚国家的新投资项目数量大幅减少，从114个减少到45个，对此类项目的投资额仅为原有的1/4。在此期间，最大的投资者是俄罗斯、美国、中国和土耳其。

尽管受疫情影响，哈萨克斯坦2021年外国直接投资流入总额增长了38%，但仍然没有恢复到疫情前的水平。投资者去年对哈萨克斯坦经济的投资超过230亿美元。外国直接投资的主要行业是可再生能源、石油和IT。

2022年，哈萨克斯坦更加积极地参与全球投资资本争夺战。地缘政治危机的影响带来了新的投资机会，有1400多家大型外国公司离开或暂停在俄罗斯的业务，考虑将生产设施或办公室迁移至哈萨克斯坦，哈政府正在与50多家企业就此进行谈判，其中包括Emag、Canon、Kronospan、Alstom、Haier等公司。

安永专家通过民调对哈萨克斯坦和其他中亚国家的投资环境进行了投资者评估研究，受访者为来自不同国家的投资者。

71%的受访者选择将资金投资在哈萨克斯坦，并已在该国开展业务。

乌兹别克斯坦在投资吸引力方面排名第二。19%的受访者将资金投资该国经济。

为什么三分之二的受访者选择哈萨克斯坦进行投资？有三个关键因素，该国的市场潜力（31%的受访者选择这一因素）、哈萨克斯坦政府的经济复苏计划（24%）和研发投资（25%）。

当然，还包括其他激励措施——年轻熟练劳动力的存在、行业支持、财政政策等。哈萨克斯坦应对COVID-19经济后果的方式，并积极推动金融市场发展机制也起到了一定积极影响。

尽管俄乌冲突带来一定压力，但目前在中亚经营的大多数外国公司并不打算离开该地区。70%在中亚注册的受访者没有改变他们的投资计划，其中一些人甚至计划增加投资。15%的受访投资者因地缘政治局势略有减少其投资计划。另有7%的人决定观望，只有1%的人完全取消投资计划。

投资者认为最具投资吸引力的行业是能源、住房和共用事业（57%的受访者投票支持该行业）、消费行业（53%）和数字经济（40%）。后两类在投资者看来发展潜力巨大。着城市化和城市收入的增加，零售连锁店在这些市场的竞争加剧，农工业综合体也在增长。