土耳其伊斯坦布尔发生爆炸 哈总领馆提醒哈公民注意安全

2022 年 11月 14 日 星期一 , 08:17

2022 年 11月 14 日 星期一 , 08:17

土耳其伊斯坦布尔发生爆炸 哈总领馆提醒哈公民注意安全

哈通社/伊斯坦布尔/11月14日--据外媒综合报道，土耳其伊斯坦布尔独立大街爆炸事件已致6人死亡、81人受伤。

当地时间13日下午4时，土耳其第一大城市伊斯坦布尔著名景点塔克西姆广场独立大街发生爆炸。据悉，爆炸发生地点附近是购物中心。

综合社交媒体的视频和图片显示，爆炸发生时，巨大的爆炸声响伴随火球瞬间淹没拥挤的街道，许多民众被吓得四处逃窜，还有多人倒在地上。

土耳其总统埃尔多安在电视新闻发布会上说，土耳其当局正在努力找出制造这起«卑鄙袭击»的肇事者。埃尔多安强调，发动袭击的人必将受到惩罚。

据CNN报道，土耳其副总统奥克塔伊表示，我们认为这是一起恐怖主义行为，一名女性袭击者疑似引爆了炸弹。

另据哈萨克斯坦外交部消息，哈驻伊斯坦布尔总领事馆第一时间启动预案，与土耳其主管部门和市政厅联系，确认爆炸受害者中是否有哈萨克斯坦公民。

目前暂无哈萨克斯坦公民伤亡报道。

哈萨克斯坦驻伊斯坦布尔总领事馆提醒在土哈国公民务必提高警惕，避免前往人员密集场所。