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    粮农组织：全球粮食进口将达到历史最高水平

    2022 年 11月 14 日 星期一 , 07:46

    哈通社/阿斯塔纳/11月14日--联合国粮食及农业组织（粮农组织）日前发布的一份报告显示，今年全球粮食进口成本预计将达到近2万亿美元，或高于此前预期。

    联合国新闻中心报道称，随着地缘政治局势动荡不安，全球粮食价格上涨，不过现在粮价已有所回落。俄乌两国的小麦出口量约占全球出口总量的30%，此外两国还出口其他谷物及相关食品。

    虽然全球粮食进口费用的增加将主要由较富裕国家承担，但不断上涨的粮食成本已经对较贫穷的国家构成过度的影响。

    低收入国家的粮食进口量将减少10%，但总成本预计将基本保持不变，这表明低收入国家的粮食获取问题日益严重。

    粮农组织表示：«从粮食安全的角度来看，这些都是令人担忧的迹象，表明进口商发现他们不断上涨的国际成本让他们难以为继，对国际价格上涨的应对能力将消失殆尽。»

    《食品展望》报告由粮农组织的市场及贸易司出版，每年两期。

    报告还载有谷物、油、糖、肉类、乳制品和鱼类等商品的市场供应和利用趋势。

    尽管多重因素表明未来的市场状况将更加紧张，但目前的商品供应接近历史最高水平。

    例如，由于加拿大和俄罗斯的收成大幅回升，预计明年世界小麦产量将达到创纪录的7.84亿吨。

    尽管这应该会将全球小麦库存推至创纪录水平，但该报告表示，预计囤积小麦的主要是中国和俄罗斯，而世界其他地区的库存量预计将下降8%。
    国际 粮食 联合国粮农组织
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