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民意调查：七成以上选民有意参与总统大选投票

2022 年 11月 11 日 星期五 , 18:11
民意调查：七成以上选民有意参与总统大选投票
2022 年 11月 11 日 星期五 , 18:11

民意调查：七成以上选民有意参与总统大选投票

哈通社/阿斯塔纳/11月11日 —— 七成以上哈萨克斯坦选民有意参与即将举行的总统大选投票。

根据哈萨克斯坦社会舆论研究所（«Қоғамдық пікір» зерттеу институты）公布的民意调查结果显示，71.6%的受访者表示有意参与11月20日举行的非例行总统选举投票。而18.3%的选民估计他们参与投票的概率为“50/50”。此外，决定不进行投票和还未做出决定的选民分别为6.1%和4%。

民调显示，84.4%的受访者表示相信总统大选将公平进行，而11%选民持有相反意见。此外，78.8%的受访者表示支持哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、久葛利·岱拉巴耶夫支持率为2.8%、努尔兰·奥艾斯巴耶夫为1.8%、梅拉穆·哈吉肯为1.6%、哈拉哈特·阿布谭为0.8%。

3.2%的受访者表示将准备勾选“反对所有人”选项，而9.4%选民还未做出选择。

据悉，该民意调查于11月4~6日期间进行，全国17州和三大直辖市18岁以上1200人受访。

【编译：小穆】

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