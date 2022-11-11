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哈驻俄大使对奥伦堡州进行访问

2022 年 11月 11 日 星期五 , 12:16
哈驻俄大使对奥伦堡州进行访问
2022 年 11月 11 日 星期五 , 12:16

哈驻俄大使对奥伦堡州进行访问

哈通社/阿斯塔纳/11月11日--据 inbusiness.kz网站报道，哈萨克斯坦驻俄罗斯特命全权大使叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫日前对俄罗斯奥伦堡州进行工作访问。

在会见奥伦堡州州长丹尼斯·帕斯勒时，双方就双边合作的广泛问题进行了讨论。哈萨克斯坦贸易和一体化部副部长海拉特·托列巴耶夫和奥伦堡州政府代表会见时在座。

叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫向丹尼斯·帕斯勒介绍了新任哈驻阿斯特拉罕领事阿尔达克·马迪耶夫。哈驻阿斯特拉罕领事馆领事区包括奥伦堡州在内。

作为拥有中俄边境线最长一段的奥伦堡州，在两国地方交流合作中占有特殊地位。双方注意到了哈萨克斯坦各地区与奥伦堡州之间经贸联系积极动态。今年前8个月，哈萨克斯坦各地区与奥伦堡州贸易额达3亿美元，同比增长1.5倍。

双方指出，双边贸易关系得到发展的同时，经济联系进一步扩大，投资和工业合作扎实推进。

访问期间，叶尔梅克·阔谢尔巴耶夫向永恒之火纪念碑敬献鲜花，参观奥伦堡州历史地方志博物馆。

【编译：阿遥】


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