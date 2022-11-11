乌兹别克斯坦总统迎接托卡耶夫总统入场

2022 年 11月 11 日 星期五 , 11:07

2022 年 11月 11 日 星期五 , 11:07

乌兹别克斯坦总统迎接托卡耶夫总统入场

哈通社/撒马尔罕/11月11日--乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫迎接了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫。

本届突厥峰会的主题为：«新时期的突厥文明：朝向共同发展和繁荣»。

峰会上，土耳其将向乌兹别克斯坦移交轮值主席职务。

本届峰会将讨论旨在进一步深化成员国家之间合作的措施。

峰会将做出以«战略文件»为首，突厥国家组织的运作和未来有关的重要决定。该战略文件是2021年11月12日伊斯坦布尔峰会上通过的、构成该组织20年路线图的«愿景文件»前5年实施指南。

出席本届首脑峰会的各国领导人包括：哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫、土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安、吉尔吉斯总统萨德尔·扎帕罗夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、土库曼斯坦议会人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫、阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和匈牙利总理欧尔班·维克托。

根据早前报道，为出席突厥国家组织元首峰会，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10日抵达撒马尔罕。

当天，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与参加突厥国家组织元首峰会的各国元首一道出席了撒马尔罕市永恒之城综合体举行的音乐会。

哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的倡议下，2009年10月在纳希切万成立了突厥语国家合作委员会（简称突厥议会）。

组织的成立宗旨，旨在促进各突厥国家之间的各领域合作。作为组织成立纲领的《纳希切万条约》的首章明确提出，所有成员国需遵守《联合国宪章》，并将突厥议会定义为促进各突厥国家全方位合作的国际组织，同时强化地区乃至全球和平。

组织总部设于土耳其城市伊斯坦布尔，目前正式成员国有哈萨克斯坦、阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其及乌兹别克斯坦。匈牙利于2018年开始成为组织观察员国家。

2021年11月12日，在伊斯坦布尔举行的突厥语国家委员会第八届峰会上组织正式更名为«突厥国家组织»。