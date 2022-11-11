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第四届国际节能论坛在首都开幕

2022 年 11月 11 日 星期五 , 11:31
第四届国际节能论坛在首都开幕
2022 年 11月 11 日 星期五 , 11:31

第四届国际节能论坛在首都开幕

哈通社/阿斯塔纳/11月11日--有关节能问题的国际论坛11日在首都阿斯塔纳开幕。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长马拉特·哈拉巴耶夫在论坛开幕式上发表了讲话。

-欢迎大家参加第四届国际节能论坛，节能和提高其效率问题已被提上日程。过去 5 年，全球平均能源强度下降了 1.3%，该指标较 2011-2016 年减少2倍（2.3%）。-他说。

副部长表示，哈萨克斯坦是需要大量能源的国家之一。 通过积极实施节能政策，GDP能源强度较2008年降低了38%。

据其介绍，预算部门根据欧洲节能标准，在建筑、技术和设备行业引入了多项要求。

-哈萨克斯坦自 2012 年开始进行能源审计，并且根据审计结果，实施了价值 3230 亿坚戈的节能措施，这帮助我们每年节省了 820 亿坚戈。同时，为了促进能源的有效利用，今年对《节能法》进行了修改和补充。此外，根据荷兰的经验，我们引入了一种新的公共采购机制。-副部长说道。

【编译：阿依波塔】


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