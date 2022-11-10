哈萨克斯坦从明年元旦开始通过巴库-第比利斯-杰伊汉管线输送石油

2022 年 11月 10 日 星期四 , 15:17

2022 年 11月 10 日 星期四 , 15:17

哈萨克斯坦从明年元旦开始通过巴库-第比利斯-杰伊汉管线输送石油

哈通社/阿斯塔纳/11月10日--在参议院（议会上院）全体会议结束后举行的新闻发布会上，政府总理阿里汉·斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦已制定石油出口多元化特别路线图。

他指出，特别路线图包括了阿克套港至巴库港，然后通过巴库-第比利斯-杰伊汉管线输送石油的新运输线。

政府总理表示，哈萨克斯坦也可以通过巴库-苏普萨和巴库巴统管道向外输送石油。此外，阿特劳至巴统和乌兹别克斯坦的铁路运输线亦可加以利用。同时，哈萨克斯坦石油一直出口至中国。目前，政府正在开展工作，以继续扩大哈萨克斯坦石油出口潜力。

-我们日前达成协议，从明年1月1日起通过巴库-第比利斯-杰伊汉管线运输150万吨石油，并正在协商将输送量增加至6-6.5百万吨。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

政府总理同时表示，田吉兹雪佛兰公司已将罐装车厢数量增加了一倍，并开始通过铁路向巴统和乌兹别克斯坦运送石油。

【编译：阿遥】