央行行长：世界市场波动不断 宏观经济形势向好发展

2022 年 11月 10 日 星期四 , 11:37

2022 年 11月 10 日 星期四 , 11:37

央行行长：世界市场波动不断 宏观经济形势向好发展

哈通社/阿斯塔纳/11月10日-哈萨克斯坦参议院（议会上院）10日审议《2023—2025年度共和国预算》法案。央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫在对法案进行说明时表示，尽管地缘政治形势愈加复杂以及世界金融和商品市场波动性持续增加，但我国的宏观经济仍得到了进一步发展。

-今年，尽管地缘政治形势变得复杂，世界金融和商品市场波动加剧，但我国宏观经济形势依然向好。由于地缘政治紧张局势加剧，商品供应运输路线的中断变得更加频繁。这进一步加大了全球通货膨胀压力。多数国家通货膨胀率达到了几十年来的最高水平，且一​​直居高不下。-哈利姆詹·皮尔玛托夫说。

他指出，高物价不再局限于食品和能源领域。因此，国际货币基金组织上月将全球通胀预期大幅上调，这表明通胀风险将长期存在。

他表示，根据国际货币基金组织最新预测，今年年底全球通胀率将达到8.8%。各大央行正在加紧加息步伐以对抗通货膨胀。因为物价的稳定性和相对低位对经济发展至关重要。这些措施旨在减少物价压力，使通胀回到目标水平，以免失去大众新任。

【编译：阿遥】