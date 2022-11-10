哈国家铁路公司货物运输业绩呈现积极态势

2022 年 11月 10 日 星期四 , 09:51

2022 年 11月 10 日 星期四 , 09:51

哈国家铁路公司货物运输业绩呈现积极态势

哈通社/阿斯塔纳/11月9日--据哈萨克斯坦国家铁路公司官网消息，2022 年前十个月，该公司业绩显示出积极的态势。

数据显示，尽管地缘政治复杂多变，但公司业绩数据与去年相比高出一倍，货物运输量大达2.12亿吨。全国共交付货物1.41亿吨，比去年增加340万吨。全年承运出口货物7070万吨。

中国依然是最主要的进出口目的国之一。前10个月，哈中之间铁路进出口货运量增长了12%。多斯特克-阿拉山口和阿勒腾阔勒-霍尔果斯铁路过境点过货量达1940万吨。来自中国的过境货物增加了16%，哈萨克斯坦货物出口量增加了12%。

集装箱运输量增长态势强劲。在过去的6年里（从2016年到2021年），通过哈萨克斯坦的集装箱过境运输增加了4.3倍，达166万个标准箱。在今年前10个月中，集装箱粮食运输增加了6倍。首次实现煤炭、石油焦、 铸铁和混合饲料集装箱运输。

装载量增长的主要驱动来自煤炭运输，其装载量超过8870万吨，同比增加280万吨。其中，6130万吨在国内运输，比上一年高出110万吨。固体燃料出口量增加了170万吨，达2750万吨。粮食谷物运输量为7.7百万吨，同比增长40.8万吨，其中出口占6百万吨。

石油产品装载量增长97.5万吨（达1540万吨），化肥装载量增长9.4万吨（达330万吨），有色金属装载量增长24.6万吨（达1870万吨），建筑材料装载量增长24.7万吨（达1360万吨）。

自年初以来，货物运输量约为2100亿吨公里，同比增长6%。

值得一提的是，2021年全年货物运输量达2390亿吨公里，创下哈萨克斯坦独立以来的最高纪录。

【编译：阿遥】