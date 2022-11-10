政府副总理视察社会电子钱包试点项目实施情况

2022 年 11月 10 日 星期四 , 09:18

2022 年 11月 10 日 星期四 , 09:18

政府副总理视察社会电子钱包试点项目实施情况

哈通社/阿斯塔纳/11月10日--据政府总理官网消息，政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林9日在阿斯塔纳视察了解社会电子钱包项目试点实施进展。

阿斯塔纳第八中学和第十综合医院正在参与通过社会电子钱包创建为公民提供现金即非现金国家支持的数字手段试点项目。上述两所试点单位，开展了普通教育学校提供免费优惠热餐、在强制性社会医疗保险框架内提供药品以及根据医生建议（处方）下免费提供医疗保障的试点服务。

政府副总理详细询问了解项目落实进展和实施过程中遇到的各类问题。

此后，塞热克·朱曼哈林来到社区商店，体验了通过社会福利支付购买商品服务。

-我相信，非现金类型的社会支持机制已经相当完善，我们将考虑出台不同的货币支持方案，使其不仅可以通过银行卡，还可以通过社会电子钱包接收。此外，公民能够对国家支持框架内资金累积的整个过程进行监督。比如，有针对性的社会援助项目中，公民可以随时查看用于购买重要民生食品的资金明细表。-塞热克·朱曼哈林说。

【编译：阿遥】