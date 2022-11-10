巴基斯坦愿意为哈萨克斯坦提供出海口

哈通社/阿斯塔纳/11月10日—据政府总理官网消息，政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林9日会见了巴基斯坦政府代表团。

塞热克·朱曼哈林在会见时指出，今年是两国建交30周年。过去三十年，双方建立了密切的友好关系和紧密的经济联系。两国已经成立了政府间经贸、科技和文化合作联合委员会。

双方都看好扩大贸易和运输合作的发展前景。

-缔结过境贸易协议倡议对我们尤为重要，因为运输领域一直是相互贸易中的薄弱环节。-塞热克·朱曼哈林称。

巴基斯坦工业部部长赛义德·穆塔扎·马哈茂德表示，巴方愿意与哈萨克斯坦在石油天然气、金融、农业等领域开展合作。

-我们的能源的需求每年都在增长。巴基斯坦市场规模很大，我们拥有2亿多人口。巴基斯坦矿产资源短缺，但拥有便利的交通运输系统和铁路基础设施。-赛义德·穆塔扎·马哈茂德说。

巴方表示愿意为哈方提供通过瓜达尔港出海和进入波斯湾国家市场的通道。

会见中，双方对土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度天然气输送管道项目合作前景给予高度关注。

会见结束时，双方同意在将于今年12月在伊斯兰堡举行的政府间联合委员会第11次会议上详细讨论这些问题。

截至2021年底，哈巴两国贸易额达到了9510万美元，同比翻一番。2022年前9个月，双方之间贸易额较2021年同期增长了17.9%，达5700万美元。

【编译：阿遥】



